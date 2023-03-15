Сбитый MQ-9 Reaper в Черном море: Пока Россия контролирует Крым, такие инциденты будут неизбежны — Дмитрий Кулеба 15 марта, 17:45 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Eduardo Munoz)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем, заявил, что такие случаи неизбежны, пока Россия не покинет Крым.

Об этом сообщает BBC.

По словам министра, он не ожидает по этому поводу дипломатической эскалации.

Кулеба добавил, что это рутинный инцидент.

«Пока Россия контролирует Крым, такие инциденты будут неизбежны, и Черное море не будет безопасным местом», — сказал он.

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Глава ведомства заявил, что единственный способ предотвратить подобные инциденты — это фактически выгнать Россию из Крыма.

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Во вторник, 14 марта, над Черным морем столкнулись американский беспилотник MQ-9 Reaper и российский истребитель Су-27, в результате чего дрон упал в международные воды.

Представители ВС США обвинили российских летчиков в некомпетентности и непрофессионализме. Об инциденте сообщили президенту США Джо Байдену, в Госдепартамент вызвали посла страны-агрессора.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США принимают необходимые меры, чтобы обломки упавшего в Черное море американского беспилотника не попали в чужие руки.