Пентагон высоко оценивает перехват украинскими военными Кинжала — CNN 8 мая, 01:50 Ракета Кинжал на борту МиГ-31 (Фото:СС)

США почти уверены, что Украина использовала американскую систему ПВО Patriot для перехвата российской гиперзвуковой ракеты Кинжал. В Пентагоне рассматривают это как важное событие.

Об этом пишет CNN со ссылкой на информированный источник.



Агентство отмечает, что хотя система Patriot успешно противостоит баллистическим ракетам, ее способность останавливать гиперзвуковые ракеты воздушного базирования до прошлой недели была сугубо теоретической.

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В Пентагоне рассматривают это как важное событие, сказал источник.

До прошлой недели расчет России заключался в том, что если она применит гиперзвуковую баллистическую ракету, то во что бы она ни стреляла, обязательно попадет, сказал источник. Перехват поставил этот расчет под вопрос.

Тот факт, что перехват совершил украинский экипаж, прошедший подготовку в Оклахоме, но не имевший американских советников на поле боя, еще больше порадовал Пентагон, добавил источник, назвав это «значительным возвратом инвестиций».

Перехват также, вероятно, вызвал серьезную неопределенность для России, поднимая вопрос о том, имеет ли Украина устойчивое средство противодействия гиперзвуковым баллистическим ракетам, добавил источник.

В ночь на 4 мая воздушные силы с ЗРК Patriot впервые сбили над Украиной российскую аэробалистическую ракету Кинжал, развеяв миф о невозможности ее уничтожить.

6 мая командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук подтвердил, что ПВО сбила российскую аэробалистическую ракету Кинжал.

О сбитии Кинжала над Киевом за день до этого сообщило военное издание Defense Express. Более суток командование ВСУ не подтверждало эту информацию.