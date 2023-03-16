Решение сбить дрон MQ-9 Reaper принимали на самом высоком уровне в Кремле — NBC 16 марта, 08:00 Американский дрон MQ-9 Reaper (Фото:Arnie Lee/flickr.com)

Агрессивные действия российских истребителей против американского беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем утверждали на наивысшем уровне в Кремле, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.



Как отметили двое чиновников, разведка предполагает, что Россия намеревалась сбить дрон с курса или отключить его возможности наблюдения.

По словам одного из чиновников, это было «намерение российского руководства действовать агрессивно при перехвате».

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Один из чиновников сказал, что у него нет данных о том, что указание поступали лично от Владимира Путина. Другие официальные лица отказались предоставить подробности, кроме того, что решение атаковать дрон принималось «на самом высоком уровне».

При этом собеседники телеканала заявили, что уничтожение дрона было не целью РФ, а скорее ошибкой летчика. Об этом свидетельствует смоделированное видео инцидента от телеканала CBS.

Три представителя министерства обороны и один представитель администрации Джо Байдена также заявили, что россияне уже прибыли к месту, где разбился MQ-9 Reaper. По словам официальных лиц, они активно ищут обломки с помощью кораблей и самолетов, но США не видели никаких признаков того, что им удалось их найти.

По словам трех американских чиновников, знакомых с разведданными, США вряд ли будут пытаться вернуть остатки беспилотника.

В Европейском командовании ВС США сообщили, что утром 14 марта два российских самолета Су-27 совершили опасный перехват дрона MQ-9 Reaper, который выполнял стандартные операции в международном воздушном пространстве над Черным морем. Один Су-27 ударил по винту MQ-9, и американские военные были вынуждены опустить его в море.

В минобороны России утверждают, что якобы «не вступали в контакт» с дроном и тот сам после «резкого маневрирования» «перешел в неуправляемый полет с потерей высоты».



После инцидента в Госдеп США вызвали посла России. По данным Пентагона, истребитель Су-27, вероятно, был поврежден после атаки на дрон. США приняли меры, чтобы MQ-9 Reaper не попал «в чужие руки», и минимизировали его разведывательную ценность. В Белом доме не уверены, что США смогут найти упавший беспилотник в Черном море.

Секретарь совбеза России Николай Патрушев заявил, что россияне хотят достать затонувший американский дрон.

Телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что США удаленно стерли с Reaper конфиденциальное программное обеспечение.