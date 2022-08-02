На фоне возможного визита Пелоси. Сайт офиса президента Тайваня подвергся зарубежной кибератаке — Reuters 2 августа, 15:51 Цай Инвэнь (Фото:蔡英文 Tsai Ing-wen/Facebook)

Во вторник, 2 августа сайт офиса президента Тайваня Цай Инвэнь подвергся зарубежной кибератаке и перестал работать, сообщает Reuters со ссылкой на проинформированный источник.

По его словам, сайт был вскоре снова запущен в работу.

Это произошло на фоне возможного визита в Тайвань спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

27 июля стало известно, что Китай и США наращивают свою военную силу вокруг Тайваньского пролива, поскольку растет напряжение из-за возможного визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

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Ранее Financial Times со ссылкой на ряд американских чиновников сообщало, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси намерена посетить Тайвань после 1 августа.



Если бы Пелоси посетила Тайвань, это стало бы первой поездкой представителя США такого уровня на остров с 1997 года.

28 июля китайские государственные СМИ сообщили, что лидер Китая Си Цзиньпин предупредил президента США Джо Байдена о последствиях вмешательства в дела Тайваня, заявив, что лидер Соединенных Штатов «играет с огнем».

31 июля Пелоси отправилась в турне по странам Азии. В программе визита поездки на Тайвань нет.

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