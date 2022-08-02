На фоне возможного визита Пелоси. Сайт офиса президента Тайваня подвергся зарубежной кибератаке — Reuters

2 августа, 15:51
Цай Инвэнь (Фото:蔡英文 Tsai Ing-wen/Facebook)

Цай Инвэнь (Фото:蔡英文 Tsai Ing-wen/Facebook)

Во вторник, 2 августа сайт офиса президента Тайваня Цай Инвэнь подвергся зарубежной кибератаке и перестал работать, сообщает Reuters со ссылкой на проинформированный источник.

По его словам, сайт был вскоре снова запущен в работу.

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Это произошло на фоне возможного визита в Тайвань спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

27 июля стало известно, что Китай и США наращивают свою военную силу вокруг Тайваньского пролива, поскольку растет напряжение из-за возможного визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Видео дня

Ранее Financial Times со ссылкой на ряд американских чиновников сообщало, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси намерена посетить Тайвань после 1 августа.

Если бы Пелоси посетила Тайвань, это стало бы первой поездкой представителя США такого уровня на остров с 1997 года.

28 июля китайские государственные СМИ сообщили, что лидер Китая Си Цзиньпин предупредил президента США Джо Байдена о последствиях вмешательства в дела Тайваня, заявив, что лидер Соединенных Штатов «играет с огнем».

31 июля Пелоси отправилась в турне по странам Азии. В программе визита поездки на Тайвань нет.

https://www.youtube.com/watch?v=CR885JbQjBo
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Тайвань Кибератаки Нэнси Пелоси

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