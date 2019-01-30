Сайдик о Минских соглашениях: убежден в их необходимости и безальтернативности Сегодня, 20:11 687 Цей матеріал також доступний українською EPA Мартин Сайдик убежден в необходимости Минских соглашений EPA

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик заявил, что Минские соглашения необходимы для мирного урегулирования конфликта на Донбасе.

Об этом он заявил по итогам переговоров, прошедших в Минске, сообщает Интерфакс-Украина.

"Опираясь на свой трехлетний опыт работы, хочу ещё раз подчеркнуть свою полную приверженность Минским соглашениям и личную убежденность в их необходимости и безальтернативности для мирного решения конфликта на востоке Украины. Это наша общая задача", - сказал Сайдик.

Сайдик отказался комментировать свой план урегулирования конфликта на востоке Украины, сказав, что ему “нечего повторить по этому поводу”.

Ранее спецпредставитель Сайдик изложил свое видение урегулирования конфликта на Донбассе в интервью австрийской газете Kleine Zeitung.

По словам Сайдика, Минские договоренности являются нечеткими, а для проведения местных выборов нужна помощь ООН. Задача же ОБСЕ - оценивать избирательный процесс, а не организовывать выборы.

Согласно предложенному плану, ООН и ОБСЕ должны действовать не параллельно, а совместно, под общим руководством во главе с так называемым специальным представителем.

По мнению Сайдика, ЕС необходимо создать Агентство по реконструкции Донбасса, которое бы действовало аналогично агентству, которое ранее ЕС имел на Балканах.

Читайте также: Модель Балкан. В ОБСЕ озвучили новый план решения конфликта на Донбассе

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что план спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика по урегулированию ситуации на Донбассе содержит лишь общие тезисы.