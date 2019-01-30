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Сайдик о Минских соглашениях: убежден в их необходимости и безальтернативности

Сегодня, 20:11
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EPA

Мартин Сайдик убежден в необходимости Минских соглашений

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик заявил, что Минские соглашения необходимы для мирного урегулирования конфликта на Донбасе. 

Об этом он заявил по итогам переговоров, прошедших в Минске, сообщает Интерфакс-Украина.

"Опираясь на свой трехлетний опыт работы, хочу ещё раз подчеркнуть свою полную приверженность Минским соглашениям и личную убежденность в их необходимости и безальтернативности для мирного решения конфликта на востоке Украины. Это наша общая задача", - сказал Сайдик.

Сайдик отказался комментировать свой план урегулирования конфликта на востоке Украины, сказав, что ему  “нечего повторить по этому поводу”.

Ранее спецпредставитель Сайдик изложил свое видение урегулирования конфликта на Донбассе в интервью австрийской газете Kleine Zeitung.  

По словам Сайдика, Минские договоренности  являются нечеткими, а для проведения местных выборов нужна помощь ООН. Задача же ОБСЕ -  оценивать избирательный процесс, а не организовывать выборы.  

Согласно предложенному плану, ООН и ОБСЕ должны действовать не параллельно, а совместно, под общим руководством во главе с так называемым специальным представителем.

По мнению Сайдика, ЕС необходимо создать Агентство по реконструкции Донбасса, которое бы действовало аналогично агентству, которое ранее ЕС имел на Балканах.

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Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что план спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика по урегулированию ситуации на Донбассе содержит лишь общие тезисы.

Теги:   Минские соглашения Донбасс Мартин Сайдик

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