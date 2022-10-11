Президент Финляндии сейчас не планирует переговоры с Путиным 11 октября, 16:05 Саули Ниинистьо (Фото:Terje Bendiksby/NTB/via REUTERS)

Президент Финляндии Саули Нииностио заявил, что пока не планирует вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Yle.

По его словам, важно, чтобы европейцы имели возможность вести дискуссию со страной-агрессором Россией, когда придет соответствующее время.

«Я готов (общаться с Путиным — ред), если что-то хорошее будет на горизонте. Сейчас на это нет шансов», — сказал он.

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Однако Ниинисту считает, что на данный момент сила — решающая.



«Очень трудно предсказать, когда и где эта война может закончиться», — сказал он.

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявлял, что ему сложно представить, как российский диктатор Владимир Путин примет свое поражение в войне против Украины.

По его словам, Путин за последний год превратился из расчетливого и осторожного в агрессивного.