Президент Финляндии заявил, что Путин просчитался с вторжением в Украину. Сравнил его со Сталиным в 1939-м 1 января, 23:15 Саули Нийнисте (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что российский диктатор Владимир Путин просчитался с полномасштабным вторжением в Украину. Он сравнил его с советским тираном Иосифом Сталиным, напавшим на Финляндию в 1939 году.

Об этом Ниинисте сказал в своем новогоднем обращении.

По его словам, 2022 год «внезапно вернул нас в прошлое» и «ужасы большой войны вернулись в Европу». Финский лидер заявил, что «невозможно не думать» о схожести ситуации с Зимней войной, когда СССР предполагал, что возьмет Хельсинки в течение двух недель.

Видео дня

«Будучи лидерами страны с авторитарным режимом, Сталин и Путин не смогли распознать ключевой фактор. Дело в том, что живущие в свободной стране люди ценят свою свободу и принципы. И что нация, которая делает общие усилия, огромная сила», — сказал он.



Ниинисте считает, что для того, чтобы покончить с страданием украинцев, «мы также должны осмелиться говорить о мире». Он подчеркнул: справедливый мир является «столь важной целью, что любые настоящие попытки достичь его достойны того, чтобы их отстаивать. Как и усилия Украины по рассмотрению своей инициативы в ООН».

По данным украинской разведки, Путин трижды переносил полномасштабное наступление на Украину, в последний раз — в середине февраля. В ноябре издание The Times сообщило, что идеологами полномасштабного вторжения РФ в Украину были секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и директор ФСБ Александр Бортников. Главные силовики решили, что у них истекает время для окончательного решения вопроса «западной агрессии». Для этого, по их мнению, нужно было «окончательно решить проблему Украины», писало The Times.