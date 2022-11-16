Война России против Украины самая жестокая из всех возможных — президент Финляндии 16 ноября, 15:48 Саули Ниининостио (Фото:Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto/via REUTERS)

В среду, 16 ноября, президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что война России против Украины — самая жестокая война из всех возможных.

Об этом сообщает Yle.

"Это самая жестокая война из всех возможных. Это не борьба с солдатами, а борьба с гражданским населением. Разрушено столько инфраструктуры, что украинцам трудно выживать", — сказал он.

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Ниинио заявил, что все обстоятельства, связанные с падением ракеты в Польше, должны быть тщательно расследованы.

Также он выразил соболезнования президенту Польши Анджею Дуде.



«На войне случается всякое, даже то, что не было задумано. Таковы ужасы войны», - сказал он.

Украина 15 ноября подверглась самой массированной атаке со стороны кремлевского режима.

По ее критической инфраструктуре было выпущено более 100 ракет. Больше половины из них были перехвачены системой ПВО, однако энергосистеме страны был нанесен серьезный урон.