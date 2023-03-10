«Не увидели никакой пользы». Президент Финляндии отказался разговаривать с Путиным 10 марта, 14:01 Саули Ниинисте посещал Киев в конце января (Фото:ОП)

Президент Финляндии Саули Ниинисте, которого называли «шептуном Путина» за неоднократные разговоры с российским диктатором, больше не видит в этом положительных сторон.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg.

«Я сказал, что полностью готов поговорить с ним, если будет какая-то польза от этого. Но на данный момент ничего подобного мы не выявили», — отметил президент Финляндии.

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Он пообщался с журналистами после встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, на которой обсуждалось вступление Финляндии в НАТО.

Ниинисте заявил, что требование России в декабре 2021 года прекратить расширение НАТО являлось сигналом возвращения к эпохе, когда крупные государства окружали себя сферами влияния.

«Это изменило правила игры в наших глазах, потому что до сих пор мы всегда думали и говорили, что по своей воле остаемся несоюзными в военном отношении. Но когда он сказал, что требует, чтобы НАТО больше не расширялся, практически это означает, что он хотел зону, свободную от НАТО, перед Россией», — резюмировал президент Финляндии.

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что президент Франции Эммануэль Макрон и немецкий канцлер Олаф Шольц не идут на контакт с Путиным.

По словам спикера диктатора, Макрон пять или шесть раз говорил о готовности позвонить Путину, но запросов о таком разговоре Кремль так и не получил.

Сам же Шольц заявил, что продолжит звонить Путину.