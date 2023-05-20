В Саудовской Аравии после визита Зеленского заявили о своем «нейтралитете»

20 мая, 00:53
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Владимир Зеленский в Саудовской Аравии (Фото:пресс-служба президента Украины)

Владимир Зеленский в Саудовской Аравии (Фото:пресс-служба президента Украины)

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан в пятницу, 19 мая, заявил о «нейтралитете» его страны в вопросе полномасштабной войны России против Украины. Об этом сообщает CNN Arabic со ссылкой на пресс-конференцию министра.

По словам главы МИД Саудовской Аравии, президента Украины Владимира Зеленского пригласили на саммит в Джидду, чтобы «выслушать мнение всех сторон». Он сказал, что «с начала кризиса арабские страны заняли позицию нейтралитета — не негативного, а скорее позитивного».

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Позиция государств Залива играет все большее значение для Украины в условиях войны. Слева направо: эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, президент ОАЭ Мухаммад бин Заид Аль Нагаян, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммад бин Салман, эмир Кувейта Наваф ас-Сабах, король Бахрейна Хамад бин Иса Аль Халифа (Фото:Getty Images) Как шейхи помогают Украине. Причем здесь игра престолов, Иран и «нефтяная удавка» для России — BBC News Украина

Фейсал бин Фархан добавил, что Саудовская Аравия «надеется найти способ для разрешения кризиса [полномасштабного вторжения России в Украину] посредством диалога». Министр отметил «прекрасные отношения» большинства арабских стран с Украиной, но в то же время сказал, что они заинтересованы сохранить «важные» отношения с Россией.

The Guardian пишет, что заявления о «нейтралитете» «могут быть позитивным исходом для Зеленского, потому что в прошлом году отношения между Саудовской Аравией и Россией, казалось, находились на небывало высоком уровне».

Владимир Зеленский 19 мая прибыл в Саудовскую Аравию вместе с лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым. Он принял участие в саммите Лиги арабских государств в Джидде и провел встречу с наследным принцем, премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом аль Саудом.

Зеленский также поблагодарил представителей Ирака и Кувейта за поддержку Украины.

Позже президент Украины прибудет в японскую Хиросиму на саммит лидеров G7, где в том числе встретится с американским коллегой Джо Байденом.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Саудовская Аравия Владимир Зеленский Война России против Украины

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