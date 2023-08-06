На фоне саммита в Саудовской Аравии, на который не пригласили РФ, Медведев разразился бредом о переговорах и Украине
Медведев постоянно бредит об Украине и не только (Фото:Sputnik/Yekaterina Shtukina/Pool via REUTERS)
На фоне саммита в Саудовской Аравии, на который не пригласили Россию, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился бредом о переговорах и Украине.
«Про Джидду. Трудно осуждать желание закончить войну. Невозможно спорить с отсылками к Уставу ООН при понимании того, что помимо суверенитета там есть ещё и право наций на самоопределение», — написал в Telegram Медведев, который известен своими лживыми заявлениями.
Российский политик продолжил бредить и заявил, что предложения о мире имеют шансы на успех при «соблюдении трех ключевых условий».
«Участие обеих сторон конфликта. А этого нет», — написал он.
Медведев также начал заявлять, что «страны Украины никогда не было до 1991-го» и она якобы «осколок» российской империи.
Он соврал, что Украина находится «в стадии полураспада», и заявил, что часть ее территорий «вернулась в Россию», имея ввиду оккупацию.
«Тот посредник, который готов будет признать эти очевидные вещи, имеет шансы на успех. Все прочие — никаких», — продолжил бредить Медведев.
По его словам, «переговоры пока не нужны», а Украина якобы должна «приползти на коленях, моля о пощаде».
Мирный саммит в Саудовской Аравии: что известно
5 августа в Джидде (Саудовская Аравия) стартовали двухдневные переговоры по украинской формуле мира, участие в которых принимают высокопоставленные чиновники и дипломаты из около 40 стран. В саммите принимают участие в том числе и представители Индии и Китая. А вот Россию туда не пригласили.
Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сообщал, что задача переговоров в Джидде — распределить между странами-участниками пункты украинской формулы мира.
Это уже вторая подобная встреча — предыдущая проходила в июне в датском Копенгагене.
В ноябре 2022 года на саммите G20 президент Владимир Зеленский представил формулу мира из 10 пунктов, которая включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.
Киев предлагает иностранным партнерам взять на себя лидерство в одном из пунктов плана.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что все страны-участники встречи в Саудовской Аравии по формуле мира для Украины проявили преданность принципам ООН и уважения к суверенитету и территориальной целостности.