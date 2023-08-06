На фоне саммита в Саудовской Аравии, на который не пригласили РФ, Медведев разразился бредом о переговорах и Украине 6 августа, 14:45 Медведев постоянно бредит об Украине и не только (Фото:Sputnik/Yekaterina Shtukina/Pool via REUTERS)

На фоне саммита в Саудовской Аравии, на который не пригласили Россию, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился бредом о переговорах и Украине.

«Про Джидду. Трудно осуждать желание закончить войну. Невозможно спорить с отсылками к Уставу ООН при понимании того, что помимо суверенитета там есть ещё и право наций на самоопределение», — написал в Telegram Медведев, который известен своими лживыми заявлениями.

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Российский политик продолжил бредить и заявил, что предложения о мире имеют шансы на успех при «соблюдении трех ключевых условий».

«Участие обеих сторон конфликта. А этого нет», — написал он.

Медведев также начал заявлять, что «страны Украины никогда не было до 1991-го» и она якобы «осколок» российской империи.

Он соврал, что Украина находится «в стадии полураспада», и заявил, что часть ее территорий «вернулась в Россию», имея ввиду оккупацию.

«Тот посредник, который готов будет признать эти очевидные вещи, имеет шансы на успех. Все прочие — никаких», — продолжил бредить Медведев.

По его словам, «переговоры пока не нужны», а Украина якобы должна «приползти на коленях, моля о пощаде».

Мирный саммит в Саудовской Аравии: что известно

5 августа в Джидде (Саудовская Аравия) стартовали двухдневные переговоры по украинской формуле мира, участие в которых принимают высокопоставленные чиновники и дипломаты из около 40 стран. В саммите принимают участие в том числе и представители Индии и Китая. А вот Россию туда не пригласили.

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сообщал, что задача переговоров в Джидде — распределить между странами-участниками пункты украинской формулы мира.

Это уже вторая подобная встреча — предыдущая проходила в июне в датском Копенгагене.

В ноябре 2022 года на саммите G20 президент Владимир Зеленский представил формулу мира из 10 пунктов, которая включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.



Киев предлагает иностранным партнерам взять на себя лидерство в одном из пунктов плана.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что все страны-участники встречи в Саудовской Аравии по формуле мира для Украины проявили преданность принципам ООН и уважения к суверенитету и территориальной целостности.