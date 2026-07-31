Саудовская Аравия рассматривает возможность проведения масштабной военной операции против йеменских хуситов, которая может включать морские операции, авиаудары и наземное наступление в центральных районах Йемена, сообщает The Guardian.

Отмечается, что Эр-Рияд может возобновить активные боевые действия, чтобы снизить угрозы для собственных поставок нефти через южную часть Красного моря.

По данным источников издания, Саудовская Аравия начала переброску части воинских подразделений из восточных районов Йемена, контролируемых союзным ей международно признанным правительством. Эти силы могут быть задействованы в операции против хуситов, удерживающих западную часть страны.

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Параллельно Эр-Рияд работает над формированием международной морской коалиции для защиты торгового судоходства в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.

Министерство обороны Саудовской Аравии заявило, что 14 стран, в числе которых Турция, Пакистан, Египет, Судан и Джибути, поддержали идею создания многонациональной оборонной коалиции. Кроме того, Саудовская Аравия обратилась к США и европейским союзникам — Германии, Франции, Великобритании и Италии — с призывом присоединиться к этой инициативе.

Новое обострение отношений между сторонами началось после того, как 20 июля хуситы, контролирующие столицу Йемена Сану и значительную часть побережья Красного моря, объявили о блокаде саудовских судов. В то же время представители движения опровергли намерения взимать плату за проход всех кораблей и заявили о готовности прекратить блокаду после снятия Саудовской Аравией ограничений в отношении подконтрольных им территорий.

Издание добавляет, что Саудовская Аравия вмешалась в гражданскую войну в Йемене в 2015 году, поддержав международно признанное правительство в борьбе против хуситов. За годы конфликта стороны неоднократно вступали в боевые столкновения, однако общий баланс сил оставался относительно стабильным.

Однако в последнее время ситуация начала обостряться. 25 июля хуситы заявили об атаке на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Они утверждали, что под удар попали важные объекты транспортировки нефти, обеспечивающие доставку сырья от месторождений на востоке страны к экспортному терминалу на побережье Красного моря.

По данным источников The Guardian, нынешняя перегруппировка саудовских войск может быть связана с подготовкой операции в провинции Эль-Бейда в центрально-южной части Йемена, которую хуситы захватили в 2020—2021 годах.

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В то же время Эр-Рияд стремится продемонстрировать готовность защищать свою территорию и энергетическую инфраструктуру, однако не заинтересован в прямой эскалации с Ираном. Саудовские власти полагают, что разногласия между Тегераном и Вашингтоном могут быть урегулированы дипломатическим путем.