Саудовская Аравия планирует провести переговоры о войне Украине без участия РФ — WSJ 30 июля, 02:20 Принц Саудовской Аравии Мохамед Бин Салман (Фото:Saudi Press Agency/Handout via REUTERS)

Саудовская Аравия планирует провести переговоры относительно войне в Украине. При этом в них не будет принимать участие страна-агрессор Россия.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.



Переговоры пройдут между западными странами, Украиной и ключевыми развивающимися странами, включая Индию и Бразилию.

Дипломаты, участвующих в обсуждении, сообщили изданию, что переговоры по Украине состояться 5 и 6 августа в Джидду. Туда прибудут высокопоставленные чиновники из 30 стран.

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«Это происходит на фоне растущей борьбы между Кремлем и западными сторонниками Украины за поддержку крупных развивающихся стран, многие из которых занимают нейтральную позицию в отношении войны на Украине», — говорится в материале.

Издание сообщает, что Украина и западные официальные лица надеются, что кульминацией этих усилий станет мирный саммит в конце этого года.

Ожидается, что на саммите будет подписан документ с общими принципами разрешения войны в Украине, которые после дадут старт будущим мирным переговорам с Россией.

На саммите этого года не будет участвовать Россия.