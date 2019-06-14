Саудовская Аравия обвинила Иран в нападении на танкеры в Османском заливе Сегодня, 02:51 Цей матеріал також доступний українською Mandatory credit Kyodo/via REUTERS Танкер Kokuka Courageous Mandatory credit Kyodo/via REUTERS

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр заявил, что согласен с позицией Госдепа США, где возложили на Иран ответственность за нападение на нефтянные танкеры в Османском заливе.

Об этом сообщает Reuters.

«Мы согласны с ним», — заявил аль-Джубейр.

Напомним, что 13 июня в Оманском заливе подверглись нападению норвежский и сингапурский нефтяные танкеры. Атаки произошли через месяц после того, как вследствие диверсии были повреждены четыре нефтяных танкера у побережья ОАЭ.

Совет безопасности ООН созвал экстренное заседание из-за атаки. Госсекретарь США Майк Помпео возложил ответственность за нападение на Иран.