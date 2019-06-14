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Саудовская Аравия обвинила Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

Сегодня, 02:51
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Саудовская Аравия обвинила Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе - фото

Mandatory credit Kyodo/via REUTERS

Танкер Kokuka Courageous

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр заявил, что согласен с позицией Госдепа США, где возложили на Иран ответственность за нападение на нефтянные танкеры в Оманском заливе.

Об этом сообщает Reuters.

«Мы согласны с ним», — заявил аль-Джубейр.

Напомним, что 13 июня в Оманском заливе подверглись нападению норвежский и сингапурский нефтяные танкеры. Атаки произошли через месяц после того, как вследствие диверсии были повреждены четыре нефтяных танкера у побережья ОАЭ.

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Совет безопасности ООН созвал экстренное заседание из-за атаки. Госсекретарь США Майк Помпео возложил ответственность за нападение на Иран.

Теги:   Нефть Иран Саудовская Аравия

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