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Саудовская Аравия обвинила Иран в атаках на танкеры

Вчера, 12:51
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Саудовская Аравия обвинила Иран в атаках на танкеры - фото

REUTERS/Hamad l Mohammed

Мухаммед ибн Салман

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман обвинил Иран в нападениях на два нефтяных танкера в Оманском заливе.

«Иранский режим не отнесся с уважением к визиту премьер-министра Японии в Тегеран. Пока он находился там, он ответил на его усилия атаками на два танкера, один из которых был японским», — заявил кронпринц, передает Reuters.

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Мухаммед ибн Салман призвал международное сообщество занять «решительную позицию», подчеркнув, что Саудовская Аравия не хочет войны на Ближнем Востоке.

«Королевство не хочет войны в регионе, но оно без колебаний справится с любыми угрозами его народу, его суверенитету или его жизненно важным интересам», — сказал он.

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Напомним, что 13 июня в Оманском заливе подверглись нападению два нефтяных танкера. Атаки произошли через месяц после того, как вследствие диверсии были повреждены четыре нефтяных танкера у побережья ОАЭ.

Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание из-за атаки. Госсекретарь США Майк Помпео возложил ответственность за нападение на Иран.

Тегеран отверг обвинения США о нападении на танкеры в Оманском заливе и назвал их необоснованными.

Теги:   Ближний восток Иран Саудовская Аравия

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