Саудовская Аравия обвинила Иран в атаках на танкеры Вчера, 12:51 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Hamad l Mohammed Мухаммед ибн Салман REUTERS/Hamad l Mohammed

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман обвинил Иран в нападениях на два нефтяных танкера в Оманском заливе.

«Иранский режим не отнесся с уважением к визиту премьер-министра Японии в Тегеран. Пока он находился там, он ответил на его усилия атаками на два танкера, один из которых был японским», — заявил кронпринц, передает Reuters.

Мухаммед ибн Салман призвал международное сообщество занять «решительную позицию», подчеркнув, что Саудовская Аравия не хочет войны на Ближнем Востоке.

«Королевство не хочет войны в регионе, но оно без колебаний справится с любыми угрозами его народу, его суверенитету или его жизненно важным интересам», — сказал он.

Напомним, что 13 июня в Оманском заливе подверглись нападению два нефтяных танкера. Атаки произошли через месяц после того, как вследствие диверсии были повреждены четыре нефтяных танкера у побережья ОАЭ.

Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание из-за атаки. Госсекретарь США Майк Помпео возложил ответственность за нападение на Иран.

Тегеран отверг обвинения США о нападении на танкеры в Оманском заливе и назвал их необоснованными.