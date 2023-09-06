После семилетней паузы. Саудовская Аравия и Иран официально восстановили дипломатические отношения 6 сентября, 17:52 Главы МИД Ирана и Саудовской Аравии во время совместной пресс-конференции в Эр-Рияде 17 августа (Фото:REUTERS/Ahmed Yosri)

Саудовская Аравия и Иран обменялись послами, что свидетельствует о восстановлении дипотношений между странами после их разрыва в 2016 году.

Об этом сообщает Bloomberg в среду, 6 сентября.

Агентство отмечает, что новоназначенный посол Саудовской Аравии Абдулла Аль-Энези сообщил о прибытии в Тегеран во вторник, 5 сентября.

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Аль-Энези заявил, что будет стремиться «укрепить отношения и интенсифицировать контакты и встречи между королевством и Ираном, чтобы перейти к более гостеприимному пространству».

Медиа пишет, что приезд саудовского посла был синхронизирован с приездом в Эр-Рияд иранского посла Алирезы Энаяти.

В 2016 году Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Ираном. Причиной к такому шагу стали действия иранских протестующих в Тегеране. Они напали на посольство Саудовской Аравии после того, как Эр-Рияд казнил известного шиитского священнослужителя Нимр-аль Нимра по подозрению в «разжигании вражды и расшатывании национального единства».

10 марта во время встречи в Пекине Саудовская Аравия и Иран при посредничестве КНР достигли договоренности о восстановлении дипотношений. Обе страны согласились об открытии посольств через два месяца.

В июне Иран сообщил, что возобновил работу посольства Саудовской Аравии в своей стране.

17 августа глава МИД Ирана Хоссейн Амирабдоллахян провел однодневный визит в Эр-Рияд. Обе стороны провели переговоры по двусторонним отношениям и решению «противоречий между странами».