Дело в Patriot. Почему Саудовская Аравия заинтересована в военном сотрудничестве с Украиной — эксперт

20 мая, 12:56
NV Премиум
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Рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского в Королевство Саудовская Аравия (Фото:Офис президента Украины)

Рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского в Королевство Саудовская Аравия (Фото:Офис президента Украины)

Почему Саудовская Аравия заинтересована в сотрудничестве с Украиной, в эфире Radio NV рассказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

«Я хотел бы подчеркнуть: сейчас, при тех масштабах использования самого современного оружия, Украина является ценным источником информации о его тактико-технических характеристиках — настоящих, а не написанных производителем», — считает Данилов.

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Он убежден, что речь идет прежде всего об особенностях применения ЗРК Patriot.

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Оружие Вооружение Саудовская Аравия ЗРК Patriot Лига арабских государств Радио NV Война России против Украины

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