Саудовская Аравия отвергла обвинения Сената США в убийстве журналиста Хашукджи Сегодня, 08:10 124 Цей матеріал також доступний українською Эр-Рияд отверг позицию Сената США о причастности саудовского принца к убийству Хашукджи

Власти Саудовской Аравии отвергли обвинения Сената США, который принял резолюцию об ответственности саудовского наследного принца Мухаммеда бин Салмана за убийство журналиста Джамаля Хашукджи.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Саудовской Аравии, сообщает Reuters.

"Королевство осуждает последнюю позицию Сената США, которая базируется на необоснованных обвинениях, а также отвергает вопиющее вмешательство во внутренние дела (Саудовской Аравии)", - отметили в саудовском МИД.

Также в Саудовской Аравии заявили, что убийство Хашукджи является "прискорбным преступлением" и не отражает политику королевства.

Руководство Саудовской Аравии также выражает надежду, что страна не будет "втянута во внутренние политические дебаты в США" во избежание существенного негативного влияния на "важные стратегические взаимоотношения" между Саудовской Аравией и США.

Напомним, Сенат США принял резолюцию, в которой возложил ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашукджи на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.

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Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашукджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

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В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашукджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.