27 октября 2018, суббота

Саудовская Аравия не выдаст Турции подозреваемых в убийстве Хашкаджи

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Адель аль-Джубейр

Адель аль-Джубейр

Саудовская Аравия не будет экстрадировать подозреваемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи, заявил министр иностранных дел страны Адель аль-Джубейр, сообщает DW.

Отмечается, что Саудовская Аравия будет самостоятельно проводить расследования и судить подозреваемых.

"По вопросу экстрадиции, эти лица – граждане Саудовской Аравии. Они задержаны в Саудовской Аравии, расследование проводится в Саудовской Аравии, и они будут преследоваться в Саудовской Аравии", - заявил министр иностранных дел страны.

По его словам, расследование займет некоторое время.

Ранее прокуратура Стамбула (Турция) сообщила, что направит запрос об экстрадиции 18 подозреваемых в убийстве журналиста, задержанных в Саудовской Аравии.

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Напомним, оппозиционный к власти Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако через 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

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В Саудовской Аравии заявили, что власть хотела убедить Хашкаджи вернуться в страну и отправила для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в душный восторг, вследствие чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и освободили пятерых должностных лиц, в том числе советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.

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