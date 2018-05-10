Саудовская Аравия начнет разработку ядерного оружия в случае срыва соглашения с Ираном

Саудовская Аравия готова начать разработку собственного ядерного оружия в случае если Иран восстановит свою ядерную программу.
Об этом в интервью CNN заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Абдель Аль-Джубейр.
"Мы сделаем все, что необходимо, чтобы защитить наш народ. Мы очень явно дали понять, что, если Иран получит ядерное оружие, мы предпримем все, чтобы тоже этого добиться", - сказал он. В ответ на вопрос о том, означает ли это работу Эр-Рияда над созданием ядерного оружия, Джубейр сказал: "Это то, что мы подразумеваем".
При этом глава саудовского МИД одобрил решение президента Дональда Трампа выйти из ядерного соглашения с Ираном.
Джубейр отметил, что в договоре было много недостатков и что он был ошибочно ограничен лишь ядерным оружием.
"Сделка не касалась ракетной программы Ирана или его поддержки терроризма", - сказал он.
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8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана и анонсировал новые санкции против иранского режима.
Историческое соглашение по иранской ядерной программе от 2015 предусматривает снятие части санкций с Ирана в обмен на ограничение его возможностей по обогащению и хранению ядерных материалов.
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