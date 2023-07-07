Словакия поставит Украине 16 гаубиц Zuzana 2 — Зеленский 7 июля, 16:52 Владимир Зеленский и Зузана Чапутова в Братиславе, 7 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Radovan Stoklasa)

Украина и Словакия подписали контракт на производство и передачу украинским защитникам 16 самоходных артиллерийских установок Zuzana 2. Об этом объявили главы государств во время пресс-конференции в Словакии, которую транслировали в эфире телемарафона в пятницу, 7 июля.

«Нам удалось подписать контракт на поставку 16 Zuzana в Украину, это произойдет уже очень скоро. Мы будем вместе разрабатывать новый тип гаубиц, начнется совместное производство боеприпасов и наши предприятия будут разминировать территорию Украины», — заявила президент Словакии Зузана Чапутова.



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Президент Владимир Зеленский во время брифинга рассказал, что подробно обсудил с коллегой оборонное и внешнеполитическое сотрудничество, и поблагодарил Словакию за оборонную поддержку, в том числе системы ПВО и самолеты.

Он подтвердил подписание контракта на производство Zuzana 2 и сообщил, что страны также работают над совместным производством снарядов и пушек. Зеленский также сказал, что Украина готова покупать словацкую технику для разминирования и вместе создавать новые производства.



Инфографика: NV

Президент Владимир Зеленский прибыл в Словакию 7 июля. Перед этим он посетил с визитами Болгарию и Чехию. По данным СМИ, глава украинского государства может в ближайшее время встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле.