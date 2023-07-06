Украина ждет поставок турецких САУ Firtina 6 июля, 13:27 Турецкая САУ Firtina (Фото:Скриншот видео OkraJoe/YouTube)

Украина получит на вооружение турецкие самоходные артиллерийские установки Firtina.

Об этом сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов в интервью Укринформу.

Он перечислил вооружение, которое Украина получила от союзников в последнее время — это более десяти различных типов артиллерийских систем и более пяти типов реактивных систем залпового огня.

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«При этом ожидается поступление новых систем, которые в настоящее время подразделениями ВС Украины еще не использовались — таких как Archer, Firtina», — добавил он, не уточнив количество турецких САУ и сроки поставок.

САУ T155 Firtina (Шторм) — это турецкая разновидность южнокорейской САУ K9 Thunder калибра 155 мм. Лицензию на производство этой системы Турция купила у Сеула еще в 2001 году. От корейской Firtina отличается модифицированной башней, шасси и турецкой системой управления огнем.

У САУ есть 155-мм пушка с длиной ствола в 52 калибра, максимальная дальность стрельбы активно-реактивными снарядами — до 40 км; может делать шесть выстрелов в минуту. Она способна вести огонь по целям как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой.

В 2021 году Милитарный сообщал, что Украина предлагала для Firtina дизельный двигатель 6ТД-2.