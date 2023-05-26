Швеция передаст Украине САУ Archer в течение лета 26 мая, 07:28 САУ Archer (Фото:Stridsvagn122/uk.wikipedia.org)

Швеция в течение лета передаст Украине самоходные артиллерийские установки Archer. Вместе с ними прибудут обученные экипажи.

Об этом министр обороны Алексей Резников сообщил на брифинге со шведским коллегой Полом Йонсоном в четверг, 25 мая.

Ранее в Стокгольме заявляли, что планируют передать Киеву восемь САУ Archer — отправку одобрили в марте.



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Также украинские экипажи завершают подготовку на современных бронированных машинах CV 90. В целом функционируют различные типы тренинговых миссий, во время которых бойцов из Украины обучают шведские инструкторы.

Archer — шведская 155-мм самоходная артиллерийская установка на базе шасси Volvo A30D 6×6. Ее дальность стрельбы — 30−60 км. Может осуществлять 20 выстрелов за 2,5 минут и двигаться со скоростью 65 км/ч. Дальность хода — 650 км.

Инфографика: NV