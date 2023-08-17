Саркози назвал «иллюзией» планы Украины отвоевать Крым и хочет компромиссов с Россией. В ОП напомнили о его «соучастии в преступлении» 17 августа, 14:50 Николя Саркози (Фото:REUTERS/Stephane Mahe)

Бывший президент Франции Николя Саркози призвал к «компромиссам» с Россией и считает «иллюзорными» планы Украины освободить от оккупантов временно оккупированный Крым. В Офисе президента ему резко ответили.

В интервью Le Figaro Саркози, который в 2008 году вместе с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель был против предоставления Украине ПДЧ, назвал полномасштабное вторжение «неудачным», но настаивает, что «Россия — сосед Европы, и мы нуждаемся в них, а они в нас».

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По его мнению, ситуация требует «работы над компромиссами» и он хочет поиска «сбалансированных решений» для завершения развязанной россиянами войны.

Саркози заявил, что оккупация Россией Крыма в 2014 году была «явным нарушением международного права», но не верит в его отвоевание и повторяет российскую пропаганду.

«Когда речь идет об этой территории, которая была русской до 1954 года, и где большинство населения всегда чувствовало себя россиянами, я считаю, что любое возвращение к тому, как было раньше, является иллюзией», — сказал он.

Экс-президент Франции считает, что «для утверждения текущего положения дел» в Крыму и на «спорных территориях» надо провести референдум, организованный «под строгим контролем международного сообщества». Он заявил, что если Украине не удастся полностью освободить от россиян эти земли, то выбор будет между «замороженным конфликтом, который неизбежно приведет к новому горячему конфликту», и «референдумами».

Также, по версии Саркози, Украина должна оставаться «нейтральной» и ей «не место в ЕС или НАТО».

Реагируя на такие заявления бывшего французского президента, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что тот оправдывает захватнические войны России. Он напомнил, как поощрения лидеров стран Запада позволили диктатору Владимиру Путину вторгнуться в Грузию в 2008 году и Украину в 2014-м.

«Нельзя поощрять преступников фразами „земля в обмен на мир“. Нет никаких „новых территорий России“, нет никаких прав России на референдумы, нет никаких культурных или языковых особенностей. Нельзя торговать чужими территориями, потому что ты боишься кого-то или потому, что ты дружишь с преступниками», — написал Подоляк в Twitter.

Он подчеркнул: Крым и Донбасс — безусловная территория Украины, а единственный способ действительно остановить войну — «возвращение на эти территории международного права» и поражение России.

«Меньше провокаций, меньше противоречивых заявлений, меньше поощрений к преступлению. Нельзя в 2023 году повторять „опыт Саркози“, который сознательно участвовал в преступном сговоре для захвата Россией украинских территорий с последующей организацией масштабного геноцида и войны», — добавил советник главы ОП.