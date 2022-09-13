«Других вариантов нет». Украина победит Россию в войне — премьер-министр Финляндии 13 сентября, 17:21 Санна Марин (Фото:Matias Honkamaa/Lehtikuva/via REUTERS)

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что с поддержкой западных партнеров Украина победит Россию в войне.

Об этом сообщает Yle.

«Украина выиграет войну с нашей поддержкой. Других вариантов нет. В наших сердцах они уже победили», — сказала она.

Марин высоко оценила единство ЕС после вторжения России в Украину, отметив, что Европа и Запад действовали «решительно и сплоченно» в поддержке Украины.

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«Это единство особенно важно, когда Россия использует энергетику как оружие», — сказала она.

По ее словам, шантаж европейских обществ через поставки энергоресурсов — это попытка ослабить европейскую поддержку Украины и разрушить единство.

«У Путина это не должно получиться… Своей войной Россия разрушает собственную экономику и будущее. Наше доверие к России исчезло, и даже если война закончится сегодня, доверие не возобновится еще долго», — сказала она.

1 сентября стало известно, что Финляндия предоставит Украине дополнительную военную помощь на оборону. Правительство страны приняло соответствующее решение.

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