Членство Украины в НАТО могло предотвратить вторжение России — премьер Финляндии 17 января, 23:11 Санна Марин (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

Премьер-министр Финляндии Санна Марин уверена, что диктатор РФ Владимир Путин не начал бы вторжение, если бы Украина уже была членом НАТО.

Об этом сообщает Politico.

«Мы можем оглянуться на историю и задать себе вопрос, а должна ли Украина уже быть членом НАТО?» — сказала она на встрече Всемирного экономического форума в Давосе.

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Премьер добавила, что с членством Украины в Альянсе не было бы войны. Она отметила, что в 2014 году, когда Россия напала на украинский Крым, Европа и ее союзники должны были действовать более жестко.

Марин добавила, что ее страна стремится в Альянс, чтобы не стать новой мишенью России.

«Мы хотим стать членом НАТО, потому что больше никогда не хотим войны в Финляндии», — сказала она, отметив, что надеется, что процесс ратификации для Швеции и Финляндии пройдет «как можно быстрее».

Президент Владимир Зеленский 30 сентября заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Документ подписали президент, а также премьер Денис Шмыгаль и глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

В Офисе президента 4 октября сообщили, что генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг получил заявку Украины. По словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, все страны НАТО согласны с тем, что Украина должна вступить в Альянс.