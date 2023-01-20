«Политическая суперзвезда». Премьер Финляндии Санна Марин может возглавить Еврокомиссию — СМИ 20 января, 09:54 Санна Марин (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

Социалисты и демократы в Европейском парламенте хотят, чтобы премьер-министр Финляндии Санна Марин была их ведущим кандидатом на выборах в Европарламент в 2024 году, пишет Euractiv.

Согласно сообщениям, которые впервые были опубликованы Maaseudun Tulevaisuus, S&D Group также рассматривает Марин в качестве следующего президента Еврокомиссии.

«Премьер-министр Финляндии считается кандидатом с незапятнанной репутацией после недавно выявленных обвинений в коррупции и попытках Катара повлиять на принятие решений», — говорится в материале.

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Издание пишет, что либеральные ценности Марин в сочетании с жесткой позицией в отношении России рассматриваются как выигрышная комбинация, которая, возможно, получит поддержку со стороны других парламентских групп, а также восточных и западных государств-членов.

«В парламенте и Брюсселе в целом Марин считается исключительной политической суперзвездой, не затронутой скандалами, а также популярной за пределами страны, особенно из-за ее заявлений об Украине», — сказал неназванный источник, близкий к социалистам внутри Еврокомиссии.

В ходе финской избирательной кампании сама Марин никак не прокомментировала слухи.

9 декабря, по данным издания Le Soir, одного из 14 вице-президентов Европарламента, представительницу Греции социал-демократку Еву Кайли задержали по подозрению в коррупции. Агенты Центрального управления по борьбе с коррупцией провели более 15 обысков в Брюсселе и задержали для допроса четырех человек. У одного из бывших евродепутатов во время обыска обнаружили около 600 тысяч евро наличными.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что бельгийские правоохранители ведут масштабное расследование предполагаемого подкупа чиновников Европарламента неназванной страной Персидского залива путем взяток или дорогих подарков. По данным Le Soir, речь о Катаре, где сейчас проходит финальная стадия чемпионата мира по футболу.

11 декабря стало известно, что Кайли и еще три человека были обвинены и заключены под стражу в Бельгии по делу о коррупционных связях с Катаром.