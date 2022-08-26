«Мы должны быть смелыми». Премьер Финляндии призвала ужесточить санкции против РФ

26 августа, 12:29
Поделиться:
Санна Марин (Фото:Lehtikuva/Roni Rekomaa via REUTERS)

Санна Марин (Фото:Lehtikuva/Roni Rekomaa via REUTERS)

Премьер-министр Финляндии Санна Марин призвала ввести более жесткие санкции против страны-агрессора РФ.

Об этом сообщает Yle.

По ее словам, у Европы возник ряд проблем из-за затягивания в энергетическом переходе.

По мнению Марин, следует задать вопрос о том, можно ли было бы избежать войны, если бы раньше была более сильная реакция на действия России.

Видео дня

Премьер отметила, что «следует смотреть в будущее и убедиться, что мы не создаем таких связей с другими авторитарными странами, какие мы сейчас имеем с Россией».

Читайте также:
Евгений Быстрицкий
Евгений Быстрицкий
Между Украиной и Западом. О решении идти до самого конца

«Нужно ужесточить санкции против России. Мы должны быть смелыми и защищать ваших демократов», — сказала она.

В МИД Финляндии сообщали, что планируют значительно сократить количество туристических виз, выдаваемых россиянам. На финскую визу от россиян ежедневно поступает около тысячи заявлений. В будущем это число можно сократить до 100−200 в день.

https://www.youtube.com/watch?v=JA8llnl_THo
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Финляндия Санкции Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X