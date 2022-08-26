«Мы должны быть смелыми». Премьер Финляндии призвала ужесточить санкции против РФ 26 августа, 12:29 Санна Марин (Фото:Lehtikuva/Roni Rekomaa via REUTERS)

Премьер-министр Финляндии Санна Марин призвала ввести более жесткие санкции против страны-агрессора РФ.

Об этом сообщает Yle.

По ее словам, у Европы возник ряд проблем из-за затягивания в энергетическом переходе.

По мнению Марин, следует задать вопрос о том, можно ли было бы избежать войны, если бы раньше была более сильная реакция на действия России.

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Премьер отметила, что «следует смотреть в будущее и убедиться, что мы не создаем таких связей с другими авторитарными странами, какие мы сейчас имеем с Россией».

«Нужно ужесточить санкции против России. Мы должны быть смелыми и защищать ваших демократов», — сказала она.

В МИД Финляндии сообщали, что планируют значительно сократить количество туристических виз, выдаваемых россиянам. На финскую визу от россиян ежедневно поступает около тысячи заявлений. В будущем это число можно сократить до 100−200 в день.

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