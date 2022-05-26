Премьер Финляндии приехала в Украину и посетила Ирпень и Бучу
Премьер-министр Финляндии Санна Марин в Ирпене Киевской области, 26 мая 2022 года (Фото:Макеєва Анжела / Telegram)
Премьер-министр Финляндии Санна Марин впервые приехала в Украину с визитом.
Война России против Украины — главные события 26 мая
Президент Владимир Зеленский в своих соцсетях подчеркнул, что военная помощь Финляндии для Украины очень ценна, и поблагодарил ее за поддержку.
«Оружие, санкционная политика и единство наших партнеров по вопросу вступления Украины в ЕС — это то, что может обеспечить прочность в обороне нашей земли», — заявил глава государства.
Перед встречей с президентом Украины Санна Марин посетила Ирпень. Как рассказала секретарь горсовета Анжела Макеева, власти Ирпеня обсудили с премьером Финляндии вопрос помощи в восстановлении города. Также Марин посетила Бучу.
«Зарубежная делегация побывала на трагических местах, где российская армия совершала геноцид против гражданских украинцев. Своими глазами увидела гражданские дома, которые уничтожили российские оккупанты», — сообщили в Киевской ОВА.
Во время переговоров с Зеленским Марин сказала, что ее страна и народ сейчас хорошо понимают украинцев, учитывая свой исторический опыт.
«Было очень тяжело смотреть на то, что Россия сделала с этими городами [Бучей и Ирпенем]. Очень многие погибли. Но одновременно вызывает восхищение героический дух украинского народа, который сражается за свою свободу и за всю Европу», — заявила премьер-министр Финляндии.
Финляндия идет в НАТО. Как отреагирует Россия? – Аркадий Мошес, Финский институт международных отношений
Зеленский рассказал о планах восстановления Украины после победы и пригласил Финляндию взять под свой патронат украинский регион, город или отрасль для послевоенного восстановления.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.