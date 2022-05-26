Премьер Финляндии приехала в Украину и посетила Ирпень и Бучу 26 мая, 16:11 Цей матеріал також доступний українською Премьер-министр Финляндии Санна Марин в Ирпене Киевской области, 26 мая 2022 года (Фото:Макеєва Анжела / Telegram)

Премьер-министр Финляндии Санна Марин впервые приехала в Украину с визитом.

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Президент Владимир Зеленский в своих соцсетях подчеркнул, что военная помощь Финляндии для Украины очень ценна, и поблагодарил ее за поддержку.



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«Оружие, санкционная политика и единство наших партнеров по вопросу вступления Украины в ЕС — это то, что может обеспечить прочность в обороне нашей земли», — заявил глава государства.

Перед встречей с президентом Украины Санна Марин посетила Ирпень. Как рассказала секретарь горсовета Анжела Макеева, власти Ирпеня обсудили с премьером Финляндии вопрос помощи в восстановлении города. Также Марин посетила Бучу.



«Зарубежная делегация побывала на трагических местах, где российская армия совершала геноцид против гражданских украинцев. Своими глазами увидела гражданские дома, которые уничтожили российские оккупанты», — сообщили в Киевской ОВА.

Во время переговоров с Зеленским Марин сказала, что ее страна и народ сейчас хорошо понимают украинцев, учитывая свой исторический опыт.

«Было очень тяжело смотреть на то, что Россия сделала с этими городами [Бучей и Ирпенем]. Очень многие погибли. Но одновременно вызывает восхищение героический дух украинского народа, который сражается за свою свободу и за всю Европу», — заявила премьер-министр Финляндии.

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Зеленский рассказал о планах восстановления Украины после победы и пригласил Финляндию взять под свой патронат украинский регион, город или отрасль для послевоенного восстановления.

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