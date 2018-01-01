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Санкции США в действии: Филиппины вместо российских вертолетов купят американские Sikorsky

Сегодня, 14:41
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Sikorsky Black Hawk

Правительство Филиппин закупит у Sikorsky Aircraft Corp 16 вертолетов Black Hawk, отказавшись от идеи приобрести более дешевые российские вертолеты, сообщает Reuters. 

По словам главы минобороны Филиппин Делфина Лорензана, контракт на покупку 16 вертолетов Black Hawk будет заключен в начале 2019 года, хотя предложенная Россией цена была одной из самых низких.  

“Но платить им (россиянам - Ред.) очень трудно из-за санкций США”, - заявил Лорензана.  

Сумма сделки с американцами составит $240 миллионов.

S-70 Black Hawk - многоцелевой вертолет, летные испытания опытной модификации  были завершены в 1974 году.

21 cентября Государственный департамент США ввел санкции против 33 физических и юридических лиц, связанных с деятельностью оборонного и разведывательного секторов России.  В список попала и частная военная компания (ЧВК) Вагнера.

Также Госдеп объявил о введении санкций против Китая в связи с закупкой у России истребителей Су-35 и зенитно-ракетных комплексов С-400.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти санкции США проявлением недобросовестной конкуренции.

Теги:   Филиппины Россия США

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