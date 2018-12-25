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Санкции РФ против Украины: кто попал в обновленный список

Сегодня, 18:49
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Фото: jackmac34 / Pixabay

Россия расширила санкционный список

Правительство России опубликовало расширенный список украинских физических и юридических лиц, в отношении которых вводятся санкции.

Под ограничительные меры попали, в частности:

- государственный концерн Укроборонпром, объединяющий находящиеся под госуправлением предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины;

- госкомпания Укрспецэкспорт, обладающая монопольным правом осуществлять экспорт и импорт продукции и услуг военного и двойного назначения;

- государственная энергогенерирующая компания Центрэнерго - одно из крупнейших предприятий электроэнергетической отрасли в Украине.

- народный депутат от Оппозиционного блока Александр Вилкул;

- народный депутат от Оппозиционного блока Борис Колесников;

- народный депутат от Батькивщины Игорь Луценко;

- народный депутат от Оппозиционного блока Вадим Новинский;

- народный депутат от Самопомочи Елена Сотник;

- мэр Одессы Геннадий Труханов;

- министр по делам ветеранов Ирина Фриз;

- первый заместитель Министерства внутренних дел Украины Сергей Яровой.

В их отношении применяется заморозка безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на вывод капитала за пределы страны.

Новый санкционный список РФ

Как сообщалось, 25 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых применяются специальные ограничительные меры. РФ ввела соответствующие ограничения в ноябре в ответ на санкции со стороны Украины.

Теги:   Санкции Россия

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