Санкции РФ против Украины: кто попал в обновленный список
Правительство России опубликовало расширенный список украинских физических и юридических лиц, в отношении которых вводятся санкции.
Под ограничительные меры попали, в частности:
- государственный концерн Укроборонпром, объединяющий находящиеся под госуправлением предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины;
- госкомпания Укрспецэкспорт, обладающая монопольным правом осуществлять экспорт и импорт продукции и услуг военного и двойного назначения;
- государственная энергогенерирующая компания Центрэнерго - одно из крупнейших предприятий электроэнергетической отрасли в Украине.
- народный депутат от Оппозиционного блока Александр Вилкул;
- народный депутат от Оппозиционного блока Борис Колесников;
- народный депутат от Батькивщины Игорь Луценко;
- народный депутат от Оппозиционного блока Вадим Новинский;
- народный депутат от Самопомочи Елена Сотник;
- мэр Одессы Геннадий Труханов;
- министр по делам ветеранов Ирина Фриз;
- первый заместитель Министерства внутренних дел Украины Сергей Яровой.
В их отношении применяется заморозка безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на вывод капитала за пределы страны.
Новый санкционный список РФ
Как сообщалось, 25 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых применяются специальные ограничительные меры. РФ ввела соответствующие ограничения в ноябре в ответ на санкции со стороны Украины.