Санкции против РФ нужно усиливать постоянно и синхронно с другими странами - Волкер

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что влияние западных санкций на Россию можно оценивать по-разному, однако для изменения поведения РФ их нужно постоянно усиливать и "делать это во взаимодействии со всеми союзниками", передает Укринформ.

Отвечая на вопрос, повлияли западные санкции на РФ, Волкер заметил: и да, и нет.

"Если вы взглянете на то, изменила ли Россия свое поведение, приняла решение вывести свои силы из Украины и вернуть Крым – очевидно, что нет, мы не добились "драматического" эффекта", - отметил представитель США во время тематической конференции в Вашингтоне.

С другой стороны, по его словам, можно заметить, как каждый день происходит "существенное влияние на отношения России с остальным миром", и не только в рамках Евросоюза, но и в более широком контексте.

Волкер подчеркнул, что, несмотря на продвижение таких проектов, как Северный поток-2 и другие усилия, Россия пытается разделить Европу. Поэтому "очень важно постепенно наращивать давление на Россию и делать это во взаимодействии со всеми союзниками".

"Если вы демонстрируете, что давление каждый раз усиливается, и вы готовы продолжать это и в дальнейшем и хранить единство, это будет четким объединенным месседжем относительно более широкой реакции на то, что делает Россия. Я думаю, что общая позиция – это очень важно", - подчеркнул Волкер.

Американский дипломат также отметил, что Европа и США "абсолютно комбинированные" в вопросе по урегулированию ситуации в Украине и создание давления на РФ.

"Украина – это один из вопросов, по которому мы имеем наиболее постоянную координацию", - отметил он.

Ранее сообщалось, что СНБО поддержал введение новых санкций против России.

6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний. Санкции предусматривают заморозку активов.

Глава Минфина Стивен Мнучин объяснил введение новых санкций тем, что российские олигархи и элиты извлекают выгоду деятельности властей РФ, которые ведут подрывную и деструктивную политику по всему миру, в том числе продолжает оккупировать Крым и провоцирует насилие на востоке Украины.

Новые санкции США обрушили российский фондовый рынок и привели к падению курса рубля.

Совокупное состояние 50 богатейших людей России только за день сократилось более чем на $11,7 млрд вслед за падением российского фондового рынка из-за введения новых санкций США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал новые санкции США в отношении РФ "вопиющим попранием всего и вся". А премьер-министр Дмитрий Медведев поручил подготовить ответные меры.