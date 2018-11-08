Санкции против приближенных к Путину олигархов очень эффективны - советник премьера Британии

Советник премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Лайл Грант заявил, что санкции против приближенных к Путину олигархов очень эффективные.
Об этом он сказал во время дискуссии на международной конференции Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед, которая проходит в Киеве, пишет Европейская правда.
"Очень важно направлять санкции против соратников Путина, а не против русских. Санкции против олигархов, связанных непосредственно с Путиным, это - эффективный ответ", - сказал Грант.
По словам советника премьера, Запад сейчас намного больше понимает российскую угрозу.
"Хотя это касается больше осознания на правительственном и государственном уровне, ведь разведка знала об угрозе России еще после убийства бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко", - сказал Грант.
Грант подчеркнул, что Путин не ожидал такой мощной реакции международного сообщества, когда из разных стран были высланы более 150 агентов ГРУ, работавших под дипломатическим прикрытием.
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