Санкции против Москвы поднимают ее статус провокатора - специалист по вопросам Украины и России Пайфер

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Стивен Пайфер: Мы надеемся, что Россия сменит курс
Фото: Александр Медведев / НВ

Стивен Пайфер: Мы надеемся, что Россия сменит курс

Санкции против России не смогут  сменить установившийся там политический режим, считает экс-посол США Стивен Пайфер.

“Cанкции поднимают для этой страны стоимость тех провокаций, которые она осуществляет в мире. Мы надеемся, что это убеждает Россию изменить курс”, - отметил эксперт в интервью журналу Новое время

Экс-посол высказал беспокойство по поводу отсутствия возможной конкретики и своевременности формулировок Белого дома по каждому эпизоду, где Россия проявила себя агрессивно.

“Единственная ошибка, о которой я жалею,— это то, что мы объявили их за все сразу: за то, что Россия сделала в Украине, Сирии и на президентских выборах в США. Мы не привязали их к конкретным действиями России”, - сказал Стивен Пайфер.

Читайте полный текст материала в свежем номере журнала Новое Время - №15 от 19 апреля 2018 года.

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