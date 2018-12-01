Санкции и порицание: США, Польша, Литва и Беларусь высказались о Керченском конфликте Сегодня, 21:58 366 Цей матеріал також доступний українською Россия захватила украинских моряков Фото: ВМС ВС Украины via Facebook

Мировые лидеры высказали свою позицию касательно конфликта в Керченском проливе. Большинство представителей стран резко раскритиковали действия России, напомнив, что подобные инциденты приводили к мировым войнам.

НВ собрало высказывания лидеров США, Польши, Литвы и Беларуси.

Польша

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович во время дискуссии в рамках министерской встречи ОБСЕ по милитаризации оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей заявил, что результатом нападения российских ВМС на украинские военные корабли является юридически доказан статус России как стороны конфликта, сообщает Европейская правда.

"Теперь Россия не может говорить, что она не является стороной конфликта. Теперь они не могут спрятаться за какими-то "зелеными человечками", - сказал он, отметив, что заявленные РФ мотивы своего нападения, не являются убедительными.

США

Глава американской делегации на министерской встрече ОБСЕ Уэcc Митчел отметил, что вина за эскалацию конфликта в Азово-Керченской акватории лежит исключительно на российской стороне.

"Россия обвинила украинских моряков в незаконном пересечении границы РФ. Это обвинение поражает, ведь Крым - это Украина. По сути РФ обвиняет украинских моряков в пересечении украинской границы!", - сказал он, пишет Европейская правда.

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Литва

В МИД Литвы заявили, что обратятся к МВД с предложением включить в национальный санкционный список россиян, которые принимали непосредственное участие в акте агрессии против украинских кораблей в Керченском проливе, а также против представителей военного руководства РФ, ответственных за этот акт.

Беларусь

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей во время 25-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане заявил, что инциденты подобные тому, который произошел в Керченском проливе, ранее приводили в мировым войнам, передает Укринформ.

"Решение конфликта в Украине является ключевым вопросом европейской безопасности. Некоторые даже говорят, что Донбасс - это вопрос политического порядка в Европе. К сожалению, развитие ситуации вызывает большое беспокойство. С инцидентом в Керченском проливе мы приблизились к очень опасной линии - полномасштабного конфликта. И это - "красная линия", вернуться за которую уже нельзя будет. Мы хорошо знаем из истории, что подобные инциденты приводили к мировым войнам в прошлом", - сказал он.

Российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.

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Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Реконструкция событий в Керченском проливе

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