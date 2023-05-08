Следующий пакет санкций ЕС буден направлен на перекрытие путей обхода уже введенных ограничений 8 мая, 19:02 Флаг Евросоюза (Фото:AndrzejRembowski / pixabay)

Следующий 11-й пакет санкций Евросоюза против России будет направлен на перекрытие путей обхода уже введенных ограничений.

Об этом сообщает CNN.

«Цель — не дать России и ее военно-промышленному комплексу найти способ добраться до товаров, запрещенных для нее (предыдущими санкциями — ред)», — сообщил пресс-секретарь Еврокомиссии Эрик Мамер в понедельник, 8 мая.

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25 февраля Европейский Союз принял десятый пакет санкций, введенных из-за незаконного вторжения России в Украину. В целом ограничение введено против 87 физических и 34 юридических лиц. ЕС запретил импорт из России синтетического каучука и битума, а также транзит через Россию товаров двойного назначения. Также гражданам России запрещено управлять организациями, являющимися операторами критической инфраструктуры Евросоюза.

После этого премьер-министр Украины Денис Шмигаль призвал ввести санкции против атомной и алмазной индустрии РФ.

СМИ сообщили, что введение санкции против Росатома блокируют, по меньшей мере, три страны Евросоюза — Франция, Венгрия и Болгария.