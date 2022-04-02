Чтобы прекратить убийства украинцев, санкций против РФ недостаточно — Подоляк

2 апреля, 19:00
Цей матеріал також доступний українською
Местный житель идет возле обстрелянного здания ОГА в Макарове, Киевская область, 1 апреля 2022 года (Фото:REUTERS / Serhii Mykhalchuk)

Местный житель идет возле обстрелянного здания ОГА в Макарове, Киевская область, 1 апреля 2022 года (Фото:REUTERS / Serhii Mykhalchuk)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призывает международных партнеров к более решительным действиям против российского агрессора, чтобы тот прекратил войну против Украины.

«Санкций против РФ недостаточно. Чтобы обрушить экономику России и прекратить убийства украинцев, необходимо либо прямое эмбарго на все российские энергоресурсы, либо косвенное эмбарго через закрытие портов для российских товаров (85% нефти — танкеры). Или скажите нам: „Воюйте до последнего украинца“», — написал Подоляк в Twitter.

Видео дня
Читайте также:
В 2022 году Россия заработает на экспорте энергоносителей $321 млрд — прогноз Bloomberg
https://twitter.com/Podolyak_M/status/1510236829169201156
Читайте также:
Ярослав Железняк
Ярослав Железняк
Три сценария. Как экономические проблемы России помогут прекратить войну

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал Европу за слабую позицию по поводу санкций против РФ.

«Европа играет в лотерею: сначала объявляет ужесточение санкций, через день говорит, что не будем преувеличивать. Путин поджег всю Украину, а Европа думает, хватит ли противопожарного одеяла», — считает польский премьер.

Война России против Украины — главные события 2 апреля

Редактор: София Лазарова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Санкции против России Санкции Запада Западные санкции Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X