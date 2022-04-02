Чтобы прекратить убийства украинцев, санкций против РФ недостаточно — Подоляк 2 апреля, 19:00 Цей матеріал також доступний українською Местный житель идет возле обстрелянного здания ОГА в Макарове, Киевская область, 1 апреля 2022 года (Фото:REUTERS / Serhii Mykhalchuk)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призывает международных партнеров к более решительным действиям против российского агрессора, чтобы тот прекратил войну против Украины.

«Санкций против РФ недостаточно. Чтобы обрушить экономику России и прекратить убийства украинцев, необходимо либо прямое эмбарго на все российские энергоресурсы, либо косвенное эмбарго через закрытие портов для российских товаров (85% нефти — танкеры). Или скажите нам: „Воюйте до последнего украинца“», — написал Подоляк в Twitter.

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Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал Европу за слабую позицию по поводу санкций против РФ.

«Европа играет в лотерею: сначала объявляет ужесточение санкций, через день говорит, что не будем преувеличивать. Путин поджег всю Украину, а Европа думает, хватит ли противопожарного одеяла», — считает польский премьер.

Война России против Украины — главные события 2 апреля



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