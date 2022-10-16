ЕС в понедельник рассмотрит девятый пакет санкций против РФ 16 октября, 23:08 ЕС работает над новым пакетом санкций против РФ (Фото:REUTERS / Yves Herman)

Совет Европейского союза по иностранным делам на заседании в понедельник, 17 октября, будет работать над новым, девятым пакетом санкций против РФ.

Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

«Лечу в Люксембург, в Совет ЕС по иностранным делам, будем призывать к усилению поддержки Украины, работе над девятым пакетом санкций против России, конфискации замороженных российских государственных активов и созданию специального трибунала по делу о совершенном преступлении агрессии в отношении России», — написал Ринкевичс в твиттере в воскресенье, 16 октября.

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