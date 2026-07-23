Сенат США включил Иран в законопроект Линдси Грэма о санкциях против России

Сенаторы США включили финансовые санкции против Ирана в двухпартийный пакет санкций против России и надеются принять его до начала августовского перерыва в работе Конгресса.

Об этом в четверг, 23 июля, заявил лидер республиканского большинства в Сенате США Джон Тун, пишет Politico.

По его словам, санкции против Ирана были добавлены в последний момент.

Реклама

«Думаю, это всех устраивает, ведь мы и так бы это сделали. Санкции против Ирана действуют уже последние 30 лет», — сказал Тун.

Он заявил, что считает реальным принятие Сенатом обновленного пакета санкций до начала августовских каникул.

Тун также сообщил, что переговоры с демократами и республиканцами продвигаются и стороны приближаются к компромиссу. По его словам, он надеется, что законопроект удастся подготовить к рассмотрению до начала августовского перерыва, а договоренность о сокращении времени дебатов поможет ускорить его принятие.

Законопроект Грэма — Блюменталя о санкциях против России

В начале апреля 2025 года в Сенат США был внесен законопроект о новых санкциях против России, предусматривавший введение 500-процентной пошлины на импорт товаров из стран, продолжающих закупать российскую нефть и другое сырье. Позднее соавтор законопроекта Линдси Грэм заявил, что Сенат планирует в скором времени принять этот закон.

В июне 2025 года газета The Wall Street Journal писала, что администрация Трампа пытается убедить Грэма смягчить законопроект, который на тот момент поддерживали более 80 сенаторов и который предусматривал санкции против ключевых российских должностных лиц и секторов экономики, а также штрафы для стран, ведущих бизнес с Москвой. По данным издания, президент опасался, что это помешает его цели — «возрождению отношений между США и Россией». Politico отмечало, что законопроект, вероятно, будет существенно смягчен перед принятием.

10 июля 2026 года сенатор Грэм на пресс-конференции в Киеве сообщил о достижении договоренности с администрацией Белого дома относительно новой версии законопроекта о санкциях против России.

Реклама:

Он сказал, что законопроект предусматривает наделение президента Трампа полномочиями вводить пошлины и санкции против стран, которые покупают российские нефть и газ и тем самым финансово поддерживают режим диктатора Владимира Путина.

Однако вечером 11 июля стало известно, что сенатор Грэм скончался в Вашингтоне после внезапного ухудшения самочувствия.

Согласно данным судебно-медицинских экспертов и заявлению представителей политика, причиной смерти стало расслоение аорты на фоне атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания.

13 июля представитель Белого дома сообщил телеканалу CNN, что Трамп поддержит принятие двухпартийного пакета санкций против России, инициированного Линдси Грэмом.

14 июля Трамп заявил журналистам в Белом доме, что в законопроект могут быть включены санкции против Ирана и «Хезболлы». Однако сенатор Блюменталь отметил: «Мы должны продвигаться дальше с этим законопроектом, а не открывать его, на мой взгляд, для других потенциальных целей».

17 июля законопроект Линдси Грэма о санкциях против РФ получил необходимую поддержку в Сенате США.