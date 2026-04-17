Запускали Искандеры и Калибры. Зеленский ввел санкции против 121 российского командира, причастного к ракетным атакам по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о решениях СНБО о введении санкций в отношении 121 российского командира, причастного к ракетным ударам по Украине.

Соответствующие указы № 303/2026 и 304/2026 опубликованы на сайте президента.

Согласно документам, также введены санкции против 9 российских религиозных деятелей, оправдывающих агрессию России.

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Как сообщается на сайте Офиса президента, в частности, санкции были применены против командиров подразделений дальней авиации Воздушно-космических сил РФ, командиров ВМС РФ, которые обстреливали Украину с носителей крылатых ракет Калибр, командиров ракетно-артиллерийских подразделений Сухопутных войск, наносивших удары с применением крылатых ракет наземного базирования и баллистических ракет Искандер-М.

«Это один из первых случаев, когда нашим спецслужбам удалось четко идентифицировать более 100 конкретных лиц, которые непосредственно отдают приказы и осуществляют пуски ракет против Украины. Они — обычные террористы, которых следует подвергнуть санкциям во всех юрисдикциях», — заявил советник и уполномоченный президента Зеленского по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Указом № 304/2026 вводятся санкции против девяти представителей РПЦ и связанных с ней структур, которые публично призывали убивать украинцев, открыто поддерживают российскую агрессию против Украины и используют религию для пропаганды и оправдания вторжения России.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против компаний, обслуживающих российский танкерный флот. Ограничения введены против компаний из России, Объединенных Арабских Эмиратов и Вьетнама, которые владеют или управляют танкерами, перевозящими российскую нефть.

24 февраля глава украинского государства подписал указ о введении санкций против российских ученых, руководителей оккупационных администраций и организаций, которые поддерживают войну РФ против Украины, занимаются пропагандой и искажают исторические факты.

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10 апреля президент Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о введении санкций против пяти культурных деятелей РФ, который связаны с российским участием в Венецианской биеннале.

Среди подсанкционных деятелей — Анастасия Карнеева, которая с 2021 года занимает должность комиссара российского павильона Венецианской биеннале и будет представлять там Россию в этом году.