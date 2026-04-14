США возобновили санкции против нефти из России

Согласно данным источников Politico, до 11 апреля не было понятно, будет ли разрешение на отказ от санкций против российской нефти аннулировано Минфином США (Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed/File Photo)

Санкции США против российской нефти вновь начали действовать — после того, как администрация Дональда Трампа в минувшие выходные не продлила отсрочку, которая была введена из-за американской войны против Ирана.

Об этом 14 апреля сообщает издание Politico.

При этом в Министерства финансов США не ответили на запрос издания об истечении исключения из санкций, но сослалось на мартовское заявление министра финансов Скотта Бессента, который назвал этот шаг «краткосрочной мерой».

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Согласно данным источников Politico, до 11 апреля не было ясно, будет ли разрешение на отказ от санкций аннулировано ведомством.

«Член комитета Сената по международным отношениям Джин Шахин, лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер и член комитета Сената по банковскому делу Элизабет Уоррен 10 апреля оказали давление на администрацию Трампа, чтобы она не продлевала общую лицензию Министерства финансов, заявив, что она позволила России и ее пособникам заработать более $4 млрд», — пишет издание.

Однако помощник одного из сенаторов-демократа заявил Politico, что конец срока действия исключения из санкций «едва ли является поводом для радости».

«Теперь эта лицензия еще больше стимулирует всех российских посредников загружать нефть, подпадающую под санкции, в ожидании очередной „непредвиденной прибыли“ от лицензии или потому, что администрация Трампа дала понять, что готова быстро закрыть глаза на российскую нефть, чтобы смягчить последствия своей политики в отношении Ирана», — сказал он.

При этом, как заявил Politico уполномоченный президента Украины по санкциям Владимир Власюк, официальный Киев поддерживает решение США не продлевать действие отсрочки от санкций в отношении России.

«Сокращение доходов России от нефти и газа является ключевым инструментом в продвижении мирных усилий», — сказал он.

12 марта 2026 года власти США выдали ограниченную лицензию, которая позволяла странам закупать часть российской нефти и нефтепродуктов, уже находящихся в море.

Глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что это решение «не принесет Москве значительной финансовой выгоды» и позволит «расширить глобальную доступность уже имеющихся поставок». Срок действия ограниченной лицензии истекал 11 апреля.

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10 апреля агентство Reuters со ссылкой на два источника сообщило, что Белый дом, вероятно, все же продлит действие исключения, позволяющего странам покупать часть российской нефти и нефтепродуктов, находящихся под санкциями.

В Reuters отмечали, что цены на нефть резко выросли после начала войны с Ираном из-за частичного закрытия Ормузского пролива — через него до конфликта ежедневно проходило около 20% мировых поставок нефти и газа.

В свою очередь, источники агентства Bloomberg сообщили, что Индия и Филиппины входят в число стран, которые призывают США продлить 30-дневное разрешение на операции с российской нефтью, которая уже загружается на танкеры.

Чиновник индийского правительства заявил, что Нью-Дели надеется на продление разрешения, но отрицает факт лоббирования. Он признал, что его страна покупает большой объем российской нефти, подытожили в Bloomberg.