Вашингтон не будет продлевать лицензии на покупку российскойи иранской нефти , заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Об этом он сказал 15 апреля во время совместного брифинга со спикеркой Белого дома Керолайн Левитт.

По словам чиновника, эти исключения, которые позволяли клиентам приобретать часть иранской и российской нефти — вне американских санкций — касались только той нефти, которая «находилась в воде» до 11 марта.

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Как сказал Бессент, США также рассчитывают, что Китай прекратит закупки иранской нефти. Кроме того, отметил глава Минфина США, что два китайских банка уже получили предупреждения о возможных вторичных санкциях Вашингтона — если будет доказано, что через них проходят иранские деньги за «черное золото».

Более того, Бессент допустил введение вторичных санкций против стран, которые закупают иранскую нефть.

12 марта 2026 года власти США выдали ограниченную лицензию, которая позволяла странам закупать часть российской нефти и нефтепродуктов, уже находящихся в море.

Глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что это решение «не принесет Москве значительной финансовой выгоды» и позволит «расширить глобальную доступность уже имеющихся поставок». Срок действия ограниченной лицензии истекал 11 апреля.

10 апреля агентство Reuters со ссылкой на два источника сообщило, что Белый дом, вероятно, все же продлит действие исключения, позволяющего странам покупать часть российской нефти и нефтепродуктов, находящихся под санкциями.

В Reuters отмечали, что цены на нефть резко выросли после начала войны с Ираном из-за частичного закрытия Ормузского пролива — через него до конфликта ежедневно проходило около 20% мировых поставок нефти и газа.

В свою очередь, источники агентства Bloomberg сообщили, что Индия и Филиппины входят в число стран, которые призывают США продлить 30-дневное разрешение на операции с российской нефтью, которая уже загружается на танкеры.

Чиновник индийского правительства заявил, что Нью-Дели надеется на продление разрешения, но отрицает факт лоббирования. Он признал, что его страна покупает большой объем российской нефти, подытожили в Bloomberg.

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14 апреля издание Politico сообщило, что санкции США против российской нефти вновь начали действовать — после того, как администрация президента Трампа не продлила отсрочку, которая была введена из-за войны США против Ирана.

При этом в Министерстве финансов США не ответили на запрос издания об истечении исключения из санкций, но сослалось на мартовское заявление главы ведомства Скотта Бессента, который назвал этот шаг «краткосрочной мерой».