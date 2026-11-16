Президент США Дональд Трамп заявлял, что его договоренность с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу дизельного топлива позволит снизить цены на энергоносители для американцев, однако ослабление санкций лишь обогатило Кремль, не принеся при этом никакой пользы США.

Об этом говорится в редакционной статье The Wall Street Journal.

Журналисты напоминают, что 9 октября Министерство финансов США временно сняло часть санкций с России, разрешив ей экспортировать дизельное топливо. По данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха, за следующий месяц Россия отгрузила на суда для экспорта почти 11 миллионов баррелей дизельного топлива и газойля — это на 165% больше, чем в сентябре 2026 года.

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При этом российское топливо до американских потребителей не доходит. Сенаторы от обеих партий предупредили американские банки, порты и топливные компании, что ввоз российского дизельного топлива в США может повлечь за собой уголовную и гражданскую ответственность в соответствии с законом 2022 года, запрещающим импорт российских энергоносителей.

Издание также отмечает, что США и так производят больше дизельного топлива, чем потребляют. Вместо этого Москва воспользовалась «санкционной передышкой», чтобы увеличить поставки топлива в такие страны, как Турция, Бразилия, Египет и Марокко — хотя объемы этих поставок недостаточны, чтобы повлиять на мировые цены.

Также в материале говорится, что рост цен на топливо был вызван ударами Ирана и по энергетической и транспортной инфраструктуре на Ближнем Востоке, а не западными санкциями против Москвы или украинскими атаками на российские нефтеперерабатывающие заводы. Согласно данным Управления энергетической информации США, в период с 12 октября по 9 ноября средняя розничная цена на дизельное топливо в США составила 6,25 доллара — для сравнения, на той неделе, когда Трамп объявил об ослаблении санкций для Путина, она составляла 6,20 доллара.

По оценкам Центра исследований энергетики и чистого воздуха, с момента вступления в силу этого послабления российские энергетические компании уже экспортировали дизельное топливо на сумму 1,9 миллиарда долларов.

Кроме того, снятие ограничений, предполагают журналисты, позволило России продавать топливо с меньшим дисконтом. Кремль использует доходы от продажи энергоносителей для финансирования войны в Украине, а жест доброй воли со стороны Трампа лишь укрепит Путина в уверенности, что он может и дальше отвергать мирные инициативы, если они не соответствуют его собственным условиям.

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«Трамп, несомненно, знал, что именно так всё и произойдёт. Он использовал заявление о дизельном топливе в качестве политического аргумента перед выборами, хотя на избирателей это, очевидно, никак не повлияло. Всё труднее отделаться от мысли, что подлинная цель Трампа — задобрить Путина», — говорится в материале.

Соглашение США с РФ о поставках российского дизельного топлива — что известно

9 октября президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с Владимиром Путиным договорился о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Речь шла об объемах от 300 тысяч до 3 млн тонн. По словам Трампа, это должно способствовать снижению цен на топливо.

Впоследствии Министерство финансов США выдало специальную лицензию, разрешающую операции с российским дизельным топливом. Документ предусматривает возможность его продажи, транспортировки, разгрузки и импорта до 7 апреля 2027 года.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал это решение американской администрации, назвав его слабым. Он обратил внимание на то, что разрешение на поставки российского топлива появилось именно тогда, когда украинская переговорная делегация находилась в США.