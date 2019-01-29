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Санкции США сохранят национальное достояние Венесуэлы для народа и демократического правительства – Помпео

Сегодня, 05:01
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EPA

Cанкции в отношении PDVSA не направлены против народа Венесуэлы и не запрещают гуманитарную помощь

США посредством санкций против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA планируют предотвратить дальнейшее разграбление активов и природных ресурсов Венесуэлы режимом Николаса Мадуро.

Как передает Интерфакс-Украина, об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Мадуро и его приспешники слишком долго использовали государственную PDVSA для контроля, манипулирования и кражи у венесуэльского народа, разрушая при этом компанию. Сегодняшний шаг не позволит Мадуро и другим коррумпированным участникам еще больше обогатиться за счет многострадального венесуэльского народа. Санкции позволят сохранить основу национального достояния Венесуэлы для народа и демократически избранного правительства", - говорится в распространенном госдепом сообщении.

Утверждается, что санкции в отношении PDVSA не направлены против народа Венесуэлы и не запрещают гуманитарную помощь, включая предоставление лекарств и медицинских изделий.

"Соединенные Штаты будут и впредь предпринимать конкретные и решительные действия против тех, кто выступает против мирного восстановления демократии в Венесуэле и служит своим собственным интересам, а не интересам венесуэльского народа", - говорится в заявлении Помпео.

Также утверждается, что США поддерживают временного президента Хуана Гуаидо, демократически избранную Национальную ассамблею и народ Венесуэлы, которые "мирным путем восстанавливают конституционный порядок в своей стране".

Ранее Минфин США ввел санкции против PDVSA - ее активы на сумму в $7 млрд будут заморожены. При этом, "дочка" компании, Citgo, сможет продолжить свою работу, если не будет передавать деньги PDVSA.

Николас Мадуро заявил, что новые санкции США направлены на то, чтобы получить контроль над Citgo.

Теги:   Санкции США Николас Мадуро Венесуэла Майк Помпео Госдеп США США

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