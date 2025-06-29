Сийярто заявил, что США сняли санкции в отношении строительства АЭС с участием России

29 июня, 14:59
Петер Сийярто утверждает, что США сняли санкции со строительства АЭС (Фото: Péter Szijjártó / X)

В воскресенье, 29 июня, министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что США сняли санкции на расширение АЭС Пакш, введенные предыдущей администрацией.

Об этом сообщает Komárom-Esztergom.

По его словам, правительство США отменило санкции, связанные с инвестициями РФ в атомную электростанцию Пакш-2.

АЭС Пакш-2 — это расширение единственной в Венгрии атомной электростанции Пакш. В августе 2022 года Венгрия выдала разрешение, которое позволит Росатому построить два новых ядерных реактора до 2030 и 2031 годов.

Сийярто поблагодарил Трампа и республиканцев за это «решение».

«За это мы благодарны президенту Дональду Трампу и республиканской администрации. Инвестиции в Пакш гарантируют надежное энергоснабжение Венгрии в долгосрочной перспективе и снижение цен на коммунальные услуги», — сказал Сийярто.

