Президент США Дональд Трамп согласился на воплощение двухпартийного законопроекта об ужесточении санкций против России, в частности в отношении ее нефтяных доходов.

Об этом сообщил сенатор-республиканец Линдси Грэм в социальной сети X после встречи с Трампом, которая состоялась 7 января.



По словам Грэма, законопроект, над которым он работал в течение нескольких месяцев вместе с сенатором Ричардом Блюменталем, предоставит президенту США дополнительные рычаги давления на страны, которые покупают дешевую российскую нефть и таким образом финансируют войну РФ против Украины.

Реклама

«Украина идет на уступки ради мира, тогда как Путин — только слова, продолжая убивать невинных», — написал Грэм.

Документ предусматривает возможность введения санкций против государств, которые остаются покупателями российской нефти. Среди таких стран сенатор упомянул Китай, Индию и Бразилию.

Грэм также отметил, что Конгресс может рассмотреть законопроект уже на следующей неделе, и выразил надежду на сильную двухпартийную поддержку.

Идея усиления санкционного давления на Россию из-за ее экспорта нефти обсуждается в Конгрессе США уже несколько месяцев на фоне затягивания войны против Украины и ограниченной эффективности действующих ограничений. Несмотря на введенные санкции, Москва продолжает получать значительные доходы от продажи нефти со скидками странам Азии и Латинской Америки.

Именно эти доходы, по оценкам американских законодателей, позволяют Кремлю финансировать войну, несмотря на экономическое давление Запада.

Законопроект, известный как инициатива Грэма-Блюменталя, сенатор Ричард Блюменталь готовил вместе с Линдси Грэмом как двухпартийный инструмент усиления влияния США. Документ предусматривает расширение полномочий президента по введению санкций против третьих стран, которые покупают дешевую российскую нефть.

Что предусматривает законопроект

По словам Грэма, принятие закона даст президенту США «мощные рычаги давления» на государства, которые остаются ключевыми покупателями российских энергоносителей. Среди них сенатор назвал Китай, Индию и Бразилию.

«Украина идет на уступки ради мира, тогда как Путин лишь говорит, продолжая убивать невинных», — заявил Грэм.

Ожидается, что Конгресс может рассмотреть законопроект уже на следующей неделе. Сенатор выразил надежду на широкую двухпартийную поддержку документа, учитывая изменение позиции Белого дома.