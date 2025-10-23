Россия ожидает потерь государственного бюджета из-за новых санкций США , которые коснулись двух крупнейших нефтедобывающих компаний, но надеется частично смягчить их эффект. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на чиновников РФ в четверг, 23 октября.

По словам одного из собеседников издания, потери для бюджета неизбежны, однако Кремль планирует компенсировать часть убытков за счет создания собственной сети нефтетрейдеров и использования теневого флота. Другой чиновник отметил, что у РФ есть около месяца, чтобы подготовиться к полному вступлению в силу ограничений и адаптировать логистику экспорта.

В то же время собеседник не исключил, что позиция США может измениться, в частности, если президент Дональд Трамп скорректирует свою политику в отношении Кремля во время переговоров.

Bloomberg отмечает, что на фоне американских санкций индийские нефтепереработчики уже почти полностью прекратили закупки российской нефти. Это, по оценкам агентства, может создать для Москвы серьезные проблемы с поиском новых клиентов и усилить зависимость от Китая.

По данным агентства Argus, в октябре нефть Urals в порту Приморск стоила на $12−13 дешевле эталонной марки Brent. Аналитики ожидают дальнейшего падения экспорта из-за перестройки логистики и увеличения скидок для покупателей.

Директор по инвестициям компании Astra Asset Management Дмитрий Полевой считает, что влияние санкций может быть частично компенсировано, если мировые цены на нефть вырастут, а рубль ослабнет. В то же время аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов прогнозирует, что сокращение экспорта Лукойла и Роснефти на 5−10% в сочетании со скидками может стоить российскому бюджету около $1,5 млрд в месяц.

Глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов признал, что санкции будут иметь эффект, но подчеркнул: «существуют способы обойти такие меры, и бороться с ними практически невозможно».

22 октября Соединенные Штаты впервые при второй администрации президента Дональда Трампа применили новые санкции против России. Офис по контролю за внешними активами (OFAC) объявил о новых санкциях «вследствие отсутствия серьезной приверженности России к мирному процессу для завершения войны в Украине».

В частности, под санкции попали Роснефть и Лукойл.

Со своей стороны, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что это сигнал для Кремля о том, что пришло время «прекратить убийства и немедленно прекратить огонь».

Затем президент Трамп выразил уверенность, что введенные санкции США «повлияют» на мирный процесс.

23 октября агентство Bloomberg сообщило, что санкции США против российских нефтяных компаний вызвали беспокойство у властей Китая, где государственные и частные нефтеперерабатывающие предприятия оказались под давлением, пытаясь поддерживать поставки и избегать возможных штрафов.

«Примерно 20% китайского импорта нефти — примерно 2 млн баррелей в день в первые девять месяцев этого года — поступает из России, что делает ее одним из главных источников сырья для Китая в производстве дизеля, бензина и пластмассы», — сообщило издание.