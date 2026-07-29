Зеленский встретился с сенаторами США перед голосованием относительно санкций против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел закрытую встречу с сенаторами от Республиканской и Демократической партий США перед голосованием за законопроект о санкциях против России .

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что после завершения закрытой встречи сенаторы провели брифинг для представителей СМИ.

Ранее сообщалось, что двухпартийная группа сенаторов США согласовала законопроект, который предоставит президенту США Дональду Трампу право ужесточить ограничения в отношении крупнейших покупателей российских энергоносителей, а также против Ирана.

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Трамп уже дал понять, что поддерживает документ, который годами продвигал покойный сенатор Линдси Грэм, — процедурное голосование по нему назначено на вечер 28 июля.

Законопроект Грэма — Блюменталя о санкциях против России

В начале апреля 2025 года в Сенат США был внесен законопроект о новых санкциях против России, предусматривавший введение 500-процентной пошлины на импорт товаров из стран, продолжающих закупать российскую нефть и другое сырье. Позднее соавтор законопроекта Линдси Грэм заявил, что Сенат планирует в скором времени принять этот закон.

В июне 2025 года The Wall Street Journal писала, что администрация Трампа пытается убедить Грэма смягчить законопроект, который на тот момент поддерживали более 80 сенаторов, — президент опасался, что это помешает его цели «возрождения отношений между США и Россией». Politico отмечало, что документ, вероятно, будет существенно смягчен перед принятием.

10 июля 2026 года Грэм на пресс-конференции в Киеве сообщил о договоренности с администрацией Белого дома относительно новой версии законопроекта, предусматривающей наделение Трампа полномочиями вводить пошлины и санкции против стран, закупающих российские нефть и газ и тем самым финансово поддерживающих режим Путина. Документ, в частности, продлевает действие Закона о санкциях против Ирана 1996 года до 2031 года, а также позволяет президенту ввести общую пошлину в размере 500% на российские товары, импортируемые в США, и дополнительную 100-процентную пошлину для пяти крупнейших стран-импортеров российской нефти или газа либо для стран, способствующих обходу санкций.

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Однако вечером 11 июля стало известно, что Грэм скончался в Вашингтоне после внезапного ухудшения самочувствия; причиной смерти, по данным судебно-медицинских экспертов, стало расслоение аорты на фоне атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания.

13 июля представитель Белого дома сообщил CNN, что Трамп поддержит принятие двухпартийного пакета санкций, инициированного Грэмом. 14 июля Трамп заявил, что в законопроект могут быть включены санкции против Ирана и «Хезболлы», однако сенатор Блюменталь настоял: «Мы должны продвигаться дальше с этим законопроектом, а не открывать его для других потенциальных целей». 17 июля документ получил необходимую поддержку в Сенате США, а внесенная на этой неделе в последний момент поправка ограничила новые полномочия в сфере тарифов сроком в пять лет.

Белый дом и ранее пытался вводить санкции против России, однако предоставлял ряд временных исключений для продажи нефти после того, как закрытие Ормузского пролива во время войны с Ираном привело к глобальному сжатию нефтяного рынка — срок действия этих исключений истек в прошлом месяце. В прошлом году Трамп ввел 25-процентную пошлину на индийские товары из-за закупок Нью-Дели российских энергоносителей, но впоследствии отменил ее ради заключения более широкого торгового соглашения между США и Индией. Китай, один из крупнейших покупателей российской нефти, вообще избежал подобных санкций, поскольку Трамп стремился не допускать обострения торговых отношений с Пекином.