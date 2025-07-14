Трамп заявил, что законопроект о санкциях против РФ в Сенате может «быть принят очень легко»

По словам президента США, законодатели-республиканцы самым активным образом работают в Сенате с законопроектом о санкциях против РФ (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

«Я не уверен, что он нам нужен, но хорошо, что они (конгрессмены — ред.) это делают», — сказал глава Белого дома.

Затем он добавил, что «не хочет утверждать», что американским законодателям законопроект о санциях против РФ «не нужен, потому что я не хочу, чтобы они тратили свое время».

«Он (законопроект о санкциях — ред.) может быть очень полезен, посмотрим», — сказал Трамп.

По словам президента США, он планирует немного позже обсудить законопроект с лидером большинства в Сенате, республиканцем Джоном Туном.

Как отмечает NBC News, Сенат будет голосовать за данный законопроект не ранее, чем на следующей неделе.

Законопроект Линдси Грэма о санкциях против России

1 апреля издание The Washington Times сообщило, что в Сенат США внесен законопроект о новых санкционных мерах против России. Согласно документу, может быть введен 500% тариф на импорт товаров из стран, которые продолжают закупать российскую нефть и другое сырье.

Впоследствии автор законопроекта, республиканец Линдси Грэм заявил, что Сенат вскоре планирует принять закон о разрушительных санкциях против РФ, учитывая действия Путина.

6 июня газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация Трампа пытается заставить Грэма значительно смягчить законопроект.

WSJ отметила, что законопроект, поддержанный более чем 80 сенаторами, предлагает ввести санкции в отношении ключевых российских чиновников и секторов, а также штрафы для стран, которые ведут бизнес с Москвой. Однако американский президент опасается, что это может нанести ущерб его цели «возрождения отношений между США и Россией».

Издание Politico 7 июня написало, что законопроект о новых санкциях США против России, вероятно, существенно смягчат перед тем, как его примут.

9 июля спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что диктатор Путин не хочет серьезно обсуждать мир в Украине, поэтому «Америка должна послать ему сигнал» в виде принятия закона о санкциях против РФ.